vor 19 Stunden Karlsruhe Weil er nackt badete: 20-Jähriger löst Streit am Neureuter Heidesee aus

Ein nackter Schwimmer hat am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr am Heidesee in Karlsruhe-Neureut für Ärger gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren mehrere Badende vor Ort über die Nacktheit des Mannes so aufgebracht, dass sich ein Streit entzündete.