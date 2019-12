vor 51 Minuten Karlsruhe Weihnachtsgruß des Oberbürgermeisters: "Lassen Sie sich von der Weihnachtsstadt Karlsruhe verzaubern"

Oberbürgermeister Frank Mentrup richtet zu Weihnachten Grußworte an all die, die die Fächerstadt ihr Zuhause nennen. Er lässt das vergangene Jahr Revue passieren - kürt sein persönliches Highlight - und wirft einen Blick in die Zukunft.