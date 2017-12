Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, den Kauf ihrer Geschenke im Internet zu erledigen. Doch hinter niedrigen Preisen stecken oftmals betrügerische Angebote oder gar gefälschte Online-Shops. Die Karlsruher Polizei informiert.

Welche Gefahren können sich hinter einem Interneteinkauf verbergen? Darüber informiert die Karlsruher Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung. "So genannte Fake-Shops, also gefälschte Internet-Verkaufsplattformen, werben mit einer Vielzahl von Produkten und häufig mit geringen Preisen", heißt es in der Mitteilung. Zweifel kommen den Kaufinteressenten aber eher selten, da die betrügerischen Seiten auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen sind.

Denn die Betrüger übernehmen dazu laut Polizei die Bilder und Beschreibungen von echten Angeboten oder kopieren teilweise sogar ganze Online-Shop-Seiten, um dem Käufer Seriosität vorzugaukeln. Auch bei der Bezahlung ist nach Polizeiangaben Aufmerksamkeit geboten: Hier können versteckte Kosten und Abonnementsfallen eingebaut sein. Außerdem machen es unsichere Bezahlmethoden den Betrügern leicht, nichtsahnende Käufer um ihr Geld zu bringen.

Wie kaufe ich sicher im Internet ein?:

Anbieter vergleichen Prüfen Sie Angebote genau und ohne Zeitdruck, auch wenn sie noch so verlockend sind - vergleichen sie diese unbedingt auch mit anderen Anbietern.

Misstrauisch werden Werden Sie misstrauisch bei extrem niedrigen und unrealistischen Preisen.

Name und Co. recherchieren Bei Online-Shops mit ausschließlich positiven Kundenrezensionen gilt besondere Vorsicht. Recherchieren Sie deshalb den Namen der Website und informieren Sie sich in Diskussionsforen über negative Erfahrungen.

AGBs und Impressum kontrollieren Kontrollieren Sie unter anderem die AGBs, verwendete Gütesiegel und das Impressum. Seien Sie bei Anbietern misstrauisch, die zum Beispiel nur ein Postfach oder eine E-Mail-Adresse angegeben haben.

Anfallende Kosten prüfen Achten Sie bei der Bezahlung darauf, dass keine versteckten Kosten wie zum Beispiel zusätzliche Gebühren oder Lieferkosten auf Sie zukommen. Hinter kostenlosen Zusatzgaben wie beispielsweise einer Zeitschrift verbergen sich mitunter Abonnementsfallen.

Sichere Zahlungsart wählen Seriöse Online-Shops bieten Bezahlmethoden an, die ihr Geld schützen. Wählen Sie daher eine sichere Zahlungsart, beispielweise per Rechnung, Lastschriftverfahren oder Kreditkarte. Auch Online-Bezahldienste wie zum Beispiel PayPal helfen dabei, den Käufer vor einem Betrug zu schützen.

Nicht per Vorkasse bezahlen Bezahlen Sie nicht per Vorkasse, da die Überweisung im Betrugsfall nicht wieder durch die Bank rückgängig gemacht werden kann.

Verschlüsselte Verbindung beachten Achten Sie darauf, dass der Browser eine verschlüsselte Verbindung mit der aufgerufenen Internetseite aufgebaut hat, um ihre Daten zu schützen. Das erkennt man daran, dass am Beginn der Webseiten-Adresse aus dem "http" ein "https" wurde.

Vermeintliche Schnäppchen meiden Grundsätzlich gilt: Im Zweifel auf das vermeintliche Schnäppchen verzichten.

Detaillierte Informationen und Tipps Ihrer Polizei zum sicheren Einkaufen im Internet finden Sie auf der Website www.polizei-beratung.de sowie unter www.kaufenmitverstand.de mit den "Sieben Goldenen Regeln" des Online-Einkaufes.