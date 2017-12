Über 1.000 Menschen waren am Sonntag zur Premiere des weihnachtlichen Stadionsingens im Carl-Kaufmann-­-Stadion gekommen.

"Ich komme im nächsten Jahr wieder und bringe mindestens noch zwei Freunde mit", zeigte sich ein Besucher des weihnachtlichen Stadionsingens begeistert. Mit über 1.000 Besuchern war die Premiere des ersten Karlrsruher Stadionsingen ein voller Erfolg. "Ich habe gezittert, ob Leute kommen", so Friedemann Kalmbach. Der Stadtrat war Mitinitiator der Veranstaltung "Das war das erste Mal überhaupt, dass alle christlichen Gemeinschaften und Kirchen gemeinsam eine Aktion durchgeführt haben. Es waren so viele verschiedene Menschen da und die Atmosphäre war weihnachtlich", beschreibt Kalmbach die Stimmung.

Eingeladen hatten die evangelische und katholische Kirche sowie die Freikirchen und der ICF (International Christian Fellowship). Eine gute Stunde schallten Weihnachts-Klassiker wie "Oh du fröhliche" oder "Stille Nacht" über den Stadionrasen und der Bläserkreis der Christusgemeinde sowie der Gospelchor Fats Domino begleiteten die vielen begeisterten Sänger musikalisch.

"Die Weihnachtsbotschaft braucht ungewöhnliche Formate. Sie kommt zu den Menschen und ist ein tolles Erlebnis zugleich. Es ist etwas, was die Menschen verbindet", sagte der Dekan der evangelischen Kirche Karlsruhe,Thomas Schalla nach der Veranstaltung. "Ich glaube, wir brauchen das zukünftig immer mehr in unserer Stadt, dass wir zusammen einstehen für unsere Botschaft des Friedens, der Hoffnung und der Liebe", ergänzte Hubert Streckert, Dekan der katholischen Kirche in Karlsruhe. Am 3. Advent 2018 soll das weihnachtliche Stadionsingen erneut stattfinden.