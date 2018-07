vor 6 Stunden Karlsruhe Wegen der Hitze: Freibad "Wölfle" verlängert Öffnungszeiten

Wegen der anhaltenden Hitze können Besucher eines Karlsruher Freibads in den kommenden Tagen bis zum Einbruch der Dunkelheit baden. Wie das Freibad "Wölfle" in Karlsruhe-Wolfartsweier am Dienstag mitteilte, hat es am Mittwoch und Donnerstag bis 22 Uhr geöffnet.