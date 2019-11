Wegen Glühweinmarkt in Grötzingen: Busse der Linie 21 werden umgeleitet

In Grötzingen richten die ortsansässigen Vereine an den vier Advents-Samstagen (30. November sowie 7., 14. und 21 . Dezember) auf dem Rathausplatz ihren traditionellen Glühweinmarkt aus. Die Buslinie 21 muss aus diesem Grund umgeleitet werden.

Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung. An den betroffenen Tagen müssen die Busse der Linie 21 jeweils von 16 bis 23 Uhr in Fahrtrichtung Durlach Turmberg zwischen den Haltestellen Rathaus und Büchelbergstraße eine andere Route nehmen.

Von Grötzingen Nord kommend fahren die Busse nach der Haltestelle Rathaus über die Rathausgasse und Krumme Straße zum Niddaplatz und dann in die Büchelbergstraße. Ab dort geht es weiter auf dem normalen Fahrweg.

