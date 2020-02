Weg von der klassischen Tourist-Info: In Karlsruhe können sich Besucher individuelle Stadtpläne erstellen

Seit November 2019 hat Karlsruhe eine eigene Tourist-Information. Im sogenannten "Schaufenster" am Marktplatz können Besucher unter anderem ihren eigenen personalisierten Stadtplan erstellen. An verschiedenen Stationen können je nach Interessen Informationen zu Sehenswürdigkeiten in Karlsruhe gesammelt und gespeichert werden. Wie das funktioniert: ka-news.de hat sich vor Ort umgeschaut.

Stadtpläne, Broschüren und Veranstaltungs-Übersichten: Fast jede größere Stadt hat eine Tourist-Info. Auch in der Fächerstadt gibt es seit November 2019 das "Schaufenster Karlsruhe". Doch warum braucht die Stadt eine Touristen-Information, wenn man sich in Zeiten von Smartphones, Google Maps, Tripadvisor und Co. auch alle Tipps und Infos online holen kann?

Stadtplan "to go"

Das besondere an der neuen Einrichtung am Karlsruher Marktplatz: Hier können sich Besucher mithilfe moderner Technik einen personalisierten Stadtplan der Fächerstadt erstellen. Hierzu werden Informationen über die unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten an den Stationen der Tourismus-Information gesammelt und auf einer Speicherkarte - "QR-Card" genannt - gesichert.

Anschließend können diese Daten anonym am Informationsschalter durch Routen erweitert und auf das eigene Smartphone hochgeladen werden. Jeder Besucher bekommt so seinen individuellen Stadtplan "to go". Doch wie funktioniert das genau?

1. Der Interactive Table

Die erste Station zum individuellen Stadtplan bildet der Interactive Table. Hierbei handelt es sich um einen Tisch, auf welchem per Touch-Funktion Kategorien wie Kultur, Sport oder Wirtschaft angewählt werden können. Zu den jeweiligen Kategorien können Informationen abgerufen werden.

Gewünschte Daten können dann auf einer QR-Card, also einer Speicherkarte mit QR-Code, gesichert werden. Am Interactive Table werden Besuchern auch erste Bilder möglicher Sehenswürdigkeiten zu ihrem individuellem Profil vorgeschlagen.

2. Die CI-Wall

Weiter geht es an der CI-Wall, einem Bildschirm, auf dem verschieden Sehenswürdigkeiten Karlsruhes angezeigt werden. Hier können Besucher mehr Informationen zu ihren zuvor favorisierten Kategorien erhalten. Hierzu können - wieder per Touch-Funktion - Sehenswürdigkeiten oder Orte in Karlsruhe angetippt werden. Daraufhin erscheinen weitere Informationen zur gewählten Auswahl. Gewünschte Informationen wandern auch hier wieder auf die QR-Card.

3. Die Audio-Shower

An der nächsten Station wartet die sogenannte Audio Shower. Sie bietet Besuchern die Möglichkeit, erste Erfahrungen über die Geräuschkulisse von Karlsruhe zu sammeln. Eine neue Technologie ermöglicht es, über Lautsprecher Geräusche aus Orten in Karlsruhe zu hören, beispielsweise aus dem Karlsruher Zoo.

Zusätzlich zu den Geräuschen können weitere Informationen zu den jeweiligen Orten abgerufen werden. Die Technologie macht es zudem auch möglich, dass ausschließlich der Besucher unter der Audio Shower die Geräusche hört.

4. Das Show Case

Die vierte Station bildet das Show Case. Eine Art Vitrine stellt unterschiedliche, wechselnde Objekte aus Karlsruhe aus. Über eine Touch-Funktion können weitere Informationen zu den jeweiligen Objekten eingeholt werden. Auch diese Daten können wieder auf der QR-Card abgespeichert werden.

Zur Zeit befindet sich im Show Case der E-Roller niu und ein Bambi-Preis aus der Majolika Keramik Manufaktur.

5. Die 360-Grad-Video-Experience

Den Rundgang beschließt eine 360-Grad-Video-Experience. Hier bietet sich die Möglichkeit, Panoramabilder von unterschiedlichen Orten in Karlsruhe zu sehen. Über eine weitere Audio Shower werden auch hier Informationen zum jeweiligen Bild weitergegeben.

6. Stadtplan auf das Smartphone laden

Nachdem alle Stationen angelaufen wurden, haben Besucher die Möglichkeit, am Schalter der Tourismus-Information weitere Daten auf ihre QR-Card zu laden oder auch Routen einzeichnen zu lassen. Wer den QR-Code auf seiner Karte dann mit seinem Smartphone einscannt, erhält seinen eigenen Stadtplan mit den zuvor gesammelten Informationen auf sein Handy. Diesen kann man jederzeit von überall abrufen.

"In Karlsruhe ist die modernste Touristik-Information Deutschlands entstanden"

"In Karlsruhe ist die modernste Touristik-Information Deutschlands entstanden", sagt Torsten Dollinger, Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG). Und die ist nun ausgezeichnet worden: So hat Guido Wolf, Minister für Justiz, Europa und Tourismus, dem Schaufenster am vergangen Freitag einen Förder-Scheck im Wert von 53.554 Euro überreicht.

"Gemeinsam mit 26 weiteren kommunalen Projekten ist das Schaufenster Karlsruhe Teil einer wichtigen Initiative des Landes Baden-Württemberg", so KTG-Chef Dollinger und ergänzt: "Mit dem Schaufenster Karlsruhe möchten die Stadtwerke Karlsruhe die Innenstadt beleben und einen Informationszugang schaffen für die wichtigen Themen der Zukunft: Digitalisierung, Energie und Mobilität."

Auch Karlsruher sollen von dem Angebot profitieren

Während das neue Angebot des persönlichen Stadtplans vor allem stadtunkundige Besucher ansprechen soll, sollen laut Susanne Wolf von der Teamleitung der Tourist-Information auch Karlsruher Bürger von dem neuen Schaufenster am Marktplatz profitieren können. So sollen in dem Infozentrum unter anderem auch Empfänge, Infotage und Lesungen stattfinden. Einen Veranstaltungskalender gibt es zur Zeit aber noch nicht.