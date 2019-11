Was passiert mit den Sportflächen in Rüppurr? Bürger können sich bei Stadtteilspaziergang beteiligen

Am Freitag, 29. November, lädt die Stadt Karlsruhe zu einem Stadtteilspaziergang in Rüppurr. Es geht um die Zukunft der Sportflächen zwischen dem Hauptbahnhof und Rüppurr, südlich der Südtangente. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 15 Uhr am Festplatz Rüppurr.

Wie sieht die Zukunft des Areals in Rüppurr aus? Damit beschäftigt sich die Stadt schon seit langem, unter anderem im Räumlichen Leitbild. Da heißt es: Die Sportplätze könnten in den Oberwald ziehen und auf deren Stelle Wohnhäuser entstehen.

"Das Stadtplanungsamt hat in enger Abstimmung mit den Bürgervereinen Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr einen Planungsauftrag für einen städtebaulichen Entwurf der Alemannia Sportfläche vergeben", heißt es in der Meldung der Stadt an die Presse. Zudem soll die Fläche des Festplatzes mit der angrenzenden Bebauung planerisch überprüft werden.

"Der städtebauliche Entwurf soll Antworten auf Fragen bezüglich der Nutzungsmischung, der Qualität unterschiedlicher Stadträume, der Fortentwicklung der Freiraumqualitäten und -verbindungen sowie einer stadtteilprägenden städtebaulichen Identität finden", so die Stadt Karlsruhe in der Pressemeldung. Das beauftragte Planungsbüro Mess aus Kaiserslautern werde sich deshalb intensiv mit den bestehenden unterschiedlichen städtebaulichen Ausgangslagen beschäftigen.

In Zuge dessen möchten die Planer die Bevölkerung einbeziehen. "Ziel ist es, mehr über die Örtlichkeiten und wichtige Themen zu erfahren und sich darüber auszutauschen", so die Stadt Karlsruhe in der Mitteilung an die Presse.