Ab Sonntag, 7. Januar 2018, wird die Karlsruher Vesperkirche wieder ihre Türen öffnen und Bedürftigen eine warme Mahlzeit bieten. In diesem Jahr kann sie bereits zum fünften Mal stattfinden.

Um 10 Uhr beginnt der Eröffnungsgottesdienst in der Johanniskirche am Werderplatz. Dabei wirkt unter anderem der Karlsruher Gospelchor "The Good News Family" mit. Im Rahmen des Gottesdienstes soll außerdem die Gemeindediakonin Daniela Unmüßig als neue Bezirksjugendreferentin in Karlsruhe offiziell in ihr Amt eingeführt werden. Anschließend wird zum ersten Mal das warme Mittagessen serviert, zu dem Jeder herzlich eingeladen ist, so das Diakonische Werk Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Jeweils vier Wochen lang im Winter erhalten in der Johanniskirche am Werderplatz Bedürftige für einen Euro ein warmes Mittagessen. Gratis sind Kaffee und Kuchen sowie ein Vesperbeutel zum Mitnehmen. Regelmäßig gibt es vor Ort kostenlose Arzt- und Tierarztsprechstunden, Sozialberatung und Friseur, Kinderprogramm und Seelsorge.

ka-news-Hintergrund



Die Karlsruher Vesperkirche ist ein Kooperationsprojekt des Diakonischen Werks Karlsruhe, der Evangelischen Kirche in Karlsruhe und der Johannis-Paulus-Gemeinde. Sie finanziert sich überwiegend durch Spenden und kann nur mit Hilfe ehrenamtlichen Engagements realisiert werden.



Von über 350 ehrenamtlichen Helfern sind jeweils 55 täglich im Einsatz und servieren bis zum Ende einer Vesperkirche insgesamt rund 6.500 Mahlzeiten. Jeder Vesperkirchentag endet um 16 Uhr nach der Andacht. Die Karlsruher Vesperkirche 2018 beginnt am 7. Januar und endet am 4. Februar.