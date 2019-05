vor 16 Stunden Karlsruhe Wäscheständer gerät in Brand: Keine Verletzten bei Feuer in Durlacher Mehrfamilienhaus

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Karl-Weysser-Straße in Durlach zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Das berichtet die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemeldung. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatte ein Wäscheständer, der zu nah vor einem Kamin stand, das Feuer ausgelöst.