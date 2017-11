In Karlsruhe-Bulach ist die 4. Auflage des Wäscherinnen-Laufs für Sonntag, 10. Juni 2018, 15 Uhr, geplant. Erstmal soll ein zusätzlicher Frauenlauf ohne vorgeschriebene Verkleidung stattfinden.

Aufgrund des eindeutigen Ergebnisses einer Umfrage hat man sich im nächsten Jahr dazu entschlossen die bisherigen strikten Startvoraussetzungen des Wäscherinnen-Laufs zu lockern, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Läuferinnen stehe es beim neu geschaffenen "Frauenlauf Karlsruhe" ab sofort frei, welche Laufbekleidung sie tragen wollen.

"Der Wäscherinnen-Lauf, dessen Besonderheit auch durch das besondere Outfit geprägt ist, soll dabei seinen einzigartigen Charakter behalten, aber nicht den Zugang interessierter Läuferinnen verwehren, an dieser tollen Atmosphäre und Laufstrecke teilzuhaben", so Organisator Gregor Neumann. Der 2,5 Kilometer Lauf (eine Runde) würde jedoch als "Original Wäscherinnen-Lauf" von den geplanten Änderungen unberührt bleiben.

Entstanden im Jahr 2015 soll das etwas andere Sportevent an die Tradition der tüchtigen Bulacher Wäscherinnen erinnern und so laufen die Läuferinnen im eigenen Wäscherinnen-Outfit, in Kittelschürzen oder alternativ im Dirndl ins Ziel. Die Strecke führt wie in den Jahren zuvor rund um den Wäscherinnen-Brunnen durch die Karlsruher Stadtteile Bulach und Beiertheim. Im Rahmen dieser Veranstaltung findet auch wieder der Hänsel+Gretel- Kinderspendenlauf für Kinder ab vier Jahren statt.