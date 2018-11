vor 22 Stunden Berlin/Karlsruhe Voßkuhle-Nachfolger? Bundestag wählt Harbarth ans Bundesverfassungsgericht

Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) wechselt als voraussichtlicher Nachfolger von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle ans Bundesverfassungsgericht. Der Bundestag wählte den 46 Jahre alten Anwalt am Donnerstag mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit in den Ersten Senat des höchsten deutschen Gerichts in Karlsruhe.