In Karlsruhe tauchen vermehrt falsche 100-Euro-Scheine auf: Seit Ende September hat die Polizei bereits über 20 Fälle verzeichnet. Sie rät daher zu Vorsicht bei der Annahme - zu erkennen sind die Banknoten vor allem am Ausgabejahr.

Die Fälschungen treten insbesondere im Stadtgebiet Karlsruhe auf, so die Polizei in einer entsprechenden Pressemitteilung. Zu erkennen sind die falschen Banknoten hauptsächlich am Ausgabejahr 2002, an denen der Silberfaden nur angedeutet und nicht gedruckt ist. Beim sogenannten Kippeffekt der Wertangabe "100" ist kein Farbwechsel erkennbar und die erhabene schraffierte Fläche auf der Scheinvorderseite ist nicht fühlbar.

Die Kriminalpolizei gibt im Verdachtsfall folgende Tipps: