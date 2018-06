vor 2 Stunden Karlsruhe Vorfahrt missachtet: Motorradfahrerin wird bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Eine schwerverletzte Motorradfahrerin und ein Schaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Grötzingen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Motorradfahrerin die Vorfahrt genommen.