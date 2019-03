Vor der Europawahl das Thema Freiheit: Pulse of Europe mit Kundgebung in der Karlsruher Innenstadt

Die Bürgerbewegung Pulse of Europe will den europäischen Gedanken wieder hochleben lassen und kämpft für ein vereintes Europa. Die Kundgebung der Karlsruher Gruppe Anfang März steht ganz im Zeichen des Themas Freiheit und Europawahl.

Nur noch drei Monate, dann wird in Europa ein neues Parlament gewählt. Das nimmt die pro-europäische Bewegung "Pulse of Europe" zum Anlass, um ihre Kundgebung in Karlsruhe unter das Thema "Freiheit" zu stellen. Diese Kundgebung bildet am Sonntag, 3. März ab 14 Uhr, den Auftakt zur europaweiten Kampagne zur Europawahl 2019.

Um zu zeigen, wie es ist nicht frei zu sein, wollen sich die Aktivisten von Pulse of Europe, wie sie in einer Pressemeldung schreiben, mit Absperrbändern "selbst einsperren".

Denn: "Freiheit ist kein Naturgesetz. Sie ist ernsthaft bedroht, was unsere europäischen Mitbürger in Polen, Ungarn und Rumänien bereits täglich zu spüren bekommen. Aber auch wir werden bedroht durch Populisten, Nationalisten und Extremisten aller Art, die bei der Europawahl 2019 zum Generalangriff auf die Grundwerte und Grundrechte der EU blasen", so die Veranstalter weiter. Mit ihrer Aktion wollen die Teilnehmer von Pulse of Europe ein Zeichen für die Freiheit setzen.