vor 1 Stunde Rheinstetten Vor dem Jugendtreff Rheinstetten: 13-Jähriger wird Opfer eines Überfalls

Am Montagabend wurde ein 13-jähriger Junge von zwei Unbekannten vor dem Jugendtreff in Rheinstetten ausgeraubt. Die beiden Diebe bekamen aber nur etwas Kleingeld und die Fahrkarte des Jungen in die Hände. Nun werden Zeugen gesucht.