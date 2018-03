vor 1 Stunde Julia Wessinger Karlsruhe Von der Sommer- und der Winterzeit: Ein Quiz, das die Zeitumstellung erklärt

Am Sonntag wird die Uhr von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt. Doch warum gibt es sie überhaupt und was soll damit bewirkt werden? Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten zur Zeitumstellung in einem Quiz zusammengestellt.