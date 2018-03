vor 44 Minuten Karlsruhe Von Lastwagen umgestoßen: 88-Jährige verletzt sich schwer

Eine 88-jährige Fußgängerin ist in Karlsruhe von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstagabend aus ungeklärten Gründen vor den Lastwagen gelaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.