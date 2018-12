"Das schönste Land in Deutschlands Gau'n, das ist mein Badner Land!" - nicht wenige werden diesen Satz nicht lesen können, ohne dabei insgeheim mitzusingen. Kein Wunder, ist er doch der Anfang der inoffiziellen Nationalhymne der Region Baden: des Badnerlieds. Der Karlsruher und Hardrocker Yücel Erol hat den Klassiker neu eingespielt - und zwar als Heavy-Metal-Version.

In den Stadien von Karlsruhe, Hoffenheim und Freiburg tönt es schon seit Jahren vor den Fußballpartien von den Rängen, die große Kuckucksuhr auf dem Karlsruher Marktplatz gibt es zur Weihnachtszeit mehrmals täglich zum Besten und regionale Radiosender spielen es um Mitternacht zum Abschied: Das Badnerlied ist Kult.

Ein Lied, drei Stilrichtungen

Für Yücel Erol ist es daher eine leichte Entscheidung, als er 2008 den Entschluss fasst, die Regionalhymne neu zu vertonen. "Ich bin hier aufgewachsen und habe eine intensive Verbindung zu der ganzen Gegend, nicht nur zu Karlsruhe", sagt der Heavy-Metal-Fan im Gespräch mit ka-news.

Neu eingespielt hat er das kultige Stück zusammen mit den "Baden Metal Allstars", bestehend aus neun Musikern aus neun verschiedenen Bands aus ganz Nord- und Südbaden. Heraus kamen Strophen in Power-, Trash- und Death-Metal-Varianten. "Metal ist so breitgefächert! Wir wollten verschiedene Stilrichtungen vorstellen und zeigen, das Heavy Metal mehr ist als nur dieser oder jener Gesang!", erklärt Erol.

"Am Ende sind wir doch alle einfach Badner!"

Und wie bei der Intonation der Regionalhymne so üblich, haben ihm auch die "Baden Metal Allstars" eine eigene Strophe hinzugefügt, verrät der Hardrocker. Angst, dass die Neu-Interpretation des traditionellen Liedes patriotischen Badnern sauer aufstoßen könnte, hatte Erol nach eigener Aussage aber nicht. "Am Ende sind wir doch alle einfach Badner!", meint er gegenüber ka-news.

Die Resonanz sei eher überaus positiv gewesen, der Song werde sogar noch hin und wieder auf verschiedenen Festivals gespielt. "Egal ob Karlsruhe, Sinsheim oder Lörrach - die Leute sind fasziniert und bekommen nicht genug davon", schmunzelt der gebürtige Karlsruher.

Veröffentlicht hat er den Song 2013 auf einer Sampler-CD - also einer Auswahl von Songs verschiedener Bands - die er im Zuge seiner Arbeit als Gründer des Online-Magazins "Baden Metal" veröffentlicht hat. Dort will er kleinen, unbekannten Bands eine Plattform bieten. Die Original-CD ist bereits ausverkauft, eine Neuauflage ist laut dem Karlsruher Metal-Fan aber bereits in Planung.

Läuft der Rock-Song bald im Wildparkstadion?

Wenn er nicht gerade an neuen Projekten feilt, geht der frühere Judo-Kämpfer und passionierte Sportler seinem zweiten Hobby nach: dem Ultralauf. Doch er stellt klar: "Für mich gibt es nichts Schöneres als die Musik!"

Aus diesem Grund sind laut Yücel Erol auch bereits neue Projekte in Planung. So wolle er eine Badnerlied-CD veröffentlichen, die vier bis fünf verschiedene Heavy-Metal-Versionen des beliebten Songs enthält, beispielsweise als Power-Metal- oder Instrumental-Version. Zudem sei geplant, sein Magazin "Baden-Metal" als Youtube-Podcast herauszubringen, in dem neue und unbekannte Bands vorgestellt werden.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Können sich die Fans des Karlsruher SC darauf freuen, dass vielleicht in Zukunft statt der traditionellen Version das Metal-Badnerlied im neuen Wildparkstadion gesungen wird? Konkret geplant sei hier noch nichts, aber Yücel Erol ist sich sicher: "Wenn wir hier die Möglickeit hätten, als Band aufzutreten - das wäre schon ein ganz großes Highlight!"

