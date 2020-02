Köche, die sich nicht an die Vorschriften halten oder Schaben im Gastraum - in dem ein oder anderem Karlsruher Betrieb ist es um die Hygiene nicht gut bestellt. Zwei Stellen sorgen für Transparenz im Gastronomiebereich: Wie verlässlich sind diese und wie erhält der Bürger darüber hinaus Informationen zu Sauberkeit und Hygiene von Restaurants?

Am Bahnhof beim Schnellimbiss "Subway" ein Brötchen holen: Der Appetit darauf ist vielen Karlsruhern wohl im letzten Jahr vergangen, als der Bericht der Lebensmittelkontrolle an die Öffentlichkeit gelang.

Im Februar 2019 wurde in der Filiale ein "massiver Schädlingsbefall" durch Schaben festgestellt. Nur einen Monat später beanstandeten die Kontrolleure starke Verschmutzungen - auf der Theke, dem Grill, dem Fußboden.

Wie hygienisch es in den Küchen von Imbissen, Cafés und Restaurants zugeht, darüber können Gäste oftmals nur spekulieren. Viele wissen nicht, dass sie ein Recht haben, darüber Auskunft zu erhalten. Genauer gesagt: Die Berichte der Lebensmittelkontrollen müssen auf Anfrage herausgegeben werden. Das regelt das Verbraucherinformationsgesetz (VIG).

Onlineportal "Topf Secret": Jeder kann die Kontrollberichte lesen

Für viele Kunden ist das aber vor allem eines: Aufwand. Und genau hier setzt eine relativ junge Plattform mit dem Namen "Topf Secret" an. Über sie kann jeder mit wenigen Klicks eine Anfrage an die zuständige Behörde schicken.

Der Gedanke dahinter: Verbraucher unterstützen Verbraucher. Sobald eine Einzelperson Auskunft erhalten hat und weiß, wie es um die Hygiene in einem Betrieb steht, kann sie die Antwort auf der "Topf Secret"-Homepage unter https://fragdenstaat.de/ hochladen. So ist die Information für jeden sichtbar.

Das Portal möchte für mehr Transparenz im Gastronomiebereich sorgen. Wer wissen möchte, was die Lebensmittelkontrolleure in den Karlsruher Cafés und Restaurants so alles zu beanstanden hatten, kann sich dort durch die Berichte klicken.

Aber Achtung: Mitunter benötigt man dafür starke Nerven! Gekochtes Hühnerfleisch in der Spüle, Sporen an den Kühlschränken und Abfalltüten im Tiefkühlraum - alles Szenen aus den Küchen der Fächerstadt.

Karlsruher Bürger fragen viel nach

Ermutigt oder abgeschreckt durch derartige Beschreibungen - das sei dahingestellt. Fest steht, die Karlsruher Bürger möchten ganz genau wissen, wie es um die Hygiene in den lokalen Restaurants steht.

Insgesamt 458 Anfragen sind seit Bestehen der Plattform "Topf Secret" Anfang 2019 bei den Karlsruher Behörden eingegangen. "In den ersten zehn Tagen waren es alleine 111 Anträge, momentan sind es jeden Monat zwischen fünf und fünfzehn", teilt die Stadt auf Nachfrage von ka-news.de mit.

Behörden klagen über gestiegenen Arbeitsaufwand

Generell befürworte die Stadt die gestiegene Transparenz gegenüber dem Verbraucher. Durch "Topf Secret" seien die Anfragen allerdings so sehr gestiegen, dass "der Arbeitsaufwand mit dem vorhandenen Personal nur schwer zu bewältigen ist."

Über besonders schwerwiegende Hygienemängel muss die Öffentlichkeit allerdings informiert werden - ohne, dass die Bürger davor um die Auskunft bitten müssen.

"Rote Liste" der Restaurants wird auf der Verbraucherinfo veröffentlicht

Sollten die Lebensmittel die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten oder ein Restaurant zu mehr als 350 Euro Bußgeld verdonnert werden, wird das auf der Seite der Verbraucherinfo http://verbraucherinfo.ua-bw.de/ veröffentlicht.

Bis zu einem halben Jahr lang sind hier die "schlimmsten" Hygieneverstöße nachzulesen, dann werden die Daten gelöscht. In der Stadt Karlsruhe kam es in den letzten sechs Monaten (Stand: Januar 2020) zu sechs Einträgen. Der letzte handelt über den Pizzalieferservice "Pizza California", hier wurden Glassplitter in einem Hamburger vorgefunden.

Weitere Karlsruher Restaurants auf dieser "roten Liste" sind derzeit das Chinarestaurant "5 Sterne", "Al-Madina" Syrische Spezialitäten, die Metzgerei im Mewlana Markt, die Bäckerei "Solo Tandori" und der Asiate "Seng Sushi".

Warum werden nicht alle Verstöße veröffentlicht?

Doch warum werden nur die schwersten Verstöße vom Land veröffentlicht? Aus welchem Grund können die Bürger nicht alle Berichte der Lebensmittelkontrollen direkt einsehen, haben sie doch einen Anspruch auf diese Information?

"Wir fordern, dass die Behörden alle Ergebnisse von sich aus veröffentlichen", sagt Christiane Manthey von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Gespräch mit ka-news.de. Das würde den Prozess deutlich vereinfachen.

Betriebe werden in unterschiedlichen zeitlichen Abständen kontrolliert

Wie oft die Lebensmittelkontrolleure des Ordnungs- und Bürgeramtes die Restaurants aufsuchen, ist unterschiedlich. "Die durchschnittliche Kontrollfrequenz beträgt aktuell etwa zwölf Monate", teilt die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de mit.

In der Praxis werden die Betriebe in Risikoklassen unterteilt - je höher die Klasse, umso häufiger muss seitens der Stadt kontrolliert werde. Die Skala reicht von dreijähriger bis täglicher Überprüfung.

Verbraucher kann auch selbst Hygienemängel melden

Doch: Sollte ein Verbraucher der Stadt einen Misstand melden, rücken die Kontrolleure zusätzlich aus. Denn jede Beschwerde wird überprüft. "Dafür muss sie allerdings begründet und spezifisch sein", teilt der Verbraucherschutz mit. "Wir empfehlen, immer direkt im Betrieb zu reklamieren und sich dann an die jeweilige Behörde zu wenden."

Die Kunden haben es gewissermaßen selbst in der Hand: Wer in Erfahrung bringen möchte, wie es um die Hygiene in einem Café oder Restaurant steht, kann zum einen von seinen Auskunftsrechten Gebrauch machen.

Zum anderen kann jeder Einzelne - sollte vor Ort ein Mangel gesehen werden - eine Beschwerde einreichen. Dann machen sich die städtischen Lebensmittelkontrolleure an die Arbeit.