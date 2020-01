vor 3 Stunden Stuttgart Von Glätte bis frühlingshafte Temperaturen: Wechselhafter Wochenstart mit vielen Wolken im Südwesten

Das Wetter im Südwesten wird zu Beginn der neuen Woche wechselhaft. Am Montagvormittag ist es stark bewölkt, vereinzelt kann etwas Regen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf gebe es von Süden her auch sonnige Abschnitte, im Norden bleibe es aber wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 3 Grad in Oberschwaben und 10 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Dienstag kühlt es laut DWD auf bis zu -4 Grad ab. Stellenweise sei Reifglätte möglich.