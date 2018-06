In der Nacht auf Donnerstag ist ein 67-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Er krachte in der Folge auf einen Lkw-Anhänger und wurde dabei schwer verletzt.

Der 67-Jährige befuhr mit seinem BMW um kurz nach 23.30 Uhr die Greschbachstraße in Richtung Norden. "Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Straße abgestellten Lkw-Anhänger", heißt es im Bericht an die Presse. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort, während die ebenfalls alarmierte Feuerwehr den Mann aus seinem Fahrzeug befreien konnte. Anschließend konnte er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am BMW und dem beteiligten Anhänger entstand nach Polizeiangaben insgesamt ein Schaden in Höhe von über 30.000 Euro.