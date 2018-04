vor 1 Stunde Karlsruhe Vollsperrung für Autofahrer: Hubwegbrücke in Durlach wird saniert

Die Hubwegbrücke in Durlach muss saniert werden. Dies bringt mit Beginn der Bauarbeiten am Montag, 16. April, bis voraussichtlich Oktober eine Sperrung der dortigen Strecke mit sich. Der Fuß- und Radverkehr sei aber nur für kurze Zeit betroffen, werde ansonsten direkt an der Baustelle vorbeigeführt.