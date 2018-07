Vom 9. bis 13. Juli ist bei Verkehrsteilnehmern, die die Durlacher Allee nutzen, Geduld gefragt. Denn in diesem Zeitraum wird die Straße wegen der Erneuerung des Straßenbelags im Abschnitt zwischen Tullastraße und "Am Badenwerk" voll gesperrt sein.

Nach dem barrierefreien Umbau der Haltestelle Tullastraße in der Durlacher Allee wird nun in der kommenden Woche von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) ein neuer Fahrbahnbelag auf der Durlacher Allee in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen der Tullastraße und der Straße "Am Badenwerk" aufgebracht, das teilt der Verkehrsverbund in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund der Bauarbeiten muss die Durlacher Allee auf dem genannten Abschnitt im Zeitraum von Montag, 9. Juli, bis Freitag, 13. Juli, für den Individualverkehr deshalb komplett gesperrt werden. Bedingt durch parallel stattfindende Arbeiten der Stadtwerke und die damit verbundene Sperrung der Gerwigstraße ist eine weiträumige Umfahrung erforderlich. Die Straße "Am Badenwerk" ist in der genannten Woche nur in der Richtung von der Durlacher Allee kommend in Richtung Gerwigstraße befahrbar.