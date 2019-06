Am Dienstag, gegen 20.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36. Eine schwer verletzte sowie drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro waren die Folgen des Zusammenstoßes. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.

Eine 35-Jährige befuhr demnach die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zeitgleich war laut Polizei ein 22-jähriger mit seinem Pkw in entgegenkommender Richtung unterwegs. "An der Einmündung B36/Römerstraße missachtete die 35-Jährige beim Linksabbiegen vermutlich die dort befindliche Ampel, welche rot anzeigte", so die Polizei weiter. Schließlich kam es zur Kollision mit dem Auto des 22-Jährigen.

Das Auto der Unfallverursacherin vollzog dabei eine 360-Grad-Drehung und kam schließlich auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Karlsruhe zum Stehen. Aufgrund des Aufpralls erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Der Pkw des Unfallgegners kam etwa 20 Meter nach der Kollision zum Stehen. "Alle drei Insassen verletzten sich bei dem Unfall, die Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu", heißt es im Bericht der Polizei. Die Fahrbahn musste aufgrund des Unfalls kurzzeitig gesperrt und im Anschluss einer Nassreinigung unterzogen werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.