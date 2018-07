Keine drei Wochen mehr, dann beginnen die Sommerferien - und damit auch zahlreiche Bauarbeiten im Karlsruher Schienennetz, die den Verkehr stark einschränken werden. Jetzt haben die Bauleiter der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) vorgestellt, was die Bahn- und Autofahrer im Sommer erwartet.

Am Donnerstag, 26. Juli, beginnen die Sommerferien. Für die VBK und die AVG ist das eine gute Gelegenheit, um umfangreiche Baumaßnahmen im Schienennetz durchzuführen. Zahlreiche Projekte stehen gleichzeitig auf der Tagesordnung: Im August müssen daher Fahrgäste in den Bahnen und auch Autofahrer mit Umleitungen und Sperrungen rechnen.

Bei der Pressekonferenz anlässlich der Baustellenplanungen hat Ascan Egerer, Geschäftsführer der VBK, betont, dass der Großteil der Bauarbeiten zur Fertigstellung der Kombilösung dient: "Wir werden alle Voraussetzungen schaffen, damit die Bahnen im Tunnel fahren können. Es ist dabei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kombilösung!" Die Bauarbeiter werden die Vollsperrungen auch nutzen, um in einigen Streckenabschnitten Gleise und Haltestellen zu erneuern.

Oliver Martin, VBK-Abteilungsleiter für Betriebsplanung, hat im Vorfeld die Baumaßnahmen in drei Phasen unterteilt: Diese sehen Bauarbeiten während der ganzen Sommerferien - also vom 26. Juli bis zum 9. September - und noch bis Mitte November vor.

Ab 26. Juli: Durlacher Tor gesperrt

Für die Kombilösung ist die Fortführung der Arbeiten in der Oststadt am wichtigsten. Sie fangen direkt am ersten Ferientag an, und die erste Bauphase wird am Sonntag, 26. August, beendet sein. Am Durlacher Tor werden die VBK neue Gleise an die Bestandsgleise in der Kaiserstraße und in der Durlacher Allee anbinden. Alle Bahnen, die über das Durlacher Tor fahren, müssen dann eine Umleitung nehmen.

Für die erste Bauphase sieht Oliver Martin den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Hauptfriedhof in der Haid-und-Neu-Straße vor. Deswegen muss der Bahnbetrieb dort komplett eingestellt werden. Und da die Straße schon vollgesperrt ist, werden gleichzeitig die Gleise zwischen den Haltestellen Hauptfriedhof und Hirtenweg erneuert. Zudem ist die Waldstadt während der beiden ersten Bauphasen nur über einen Schienenersatzverkehr (SEV) erreichbar.

Umleitungsplan: So umfahren Bahnen das Durlacher Tor

Linien S5 und 1 Beide Linien fahren ab der Tullastraße über die Südostbahn und das Rüppurer Tor zum Kronenplatz.

Linien S4, S7, S8 und 2 Ab der Tullastraße fahren diese Linien über die Südostbahn zur Werderstraße.

Linien 5 und 6 Da die Südostbahn mit den umgeleiteten Linien stark frequentiert wird, gehen beide Linien ab Rüppurrer Tor ineinander über, daher werden Rintheim und der Hirtenweg nicht mehr bedient.

Linien S4 und S2 Die Linie 4 vom Tivoli kommend fährt ab dem Europaplatz als Linie S2 weiter Richtung Rheinstetten und umgekehrt. Da damit die Waldstadt und Spöck nicht mehr bedient werden, fährt die Buslinie 12 als Ersatz zwischen der Tullastraße und Spöck. Die Buslinie 13 fährt zudem von der Tullastraße zum Bahnhof Hagsfeld. Als Ersatz der Linie 4 fährt der Bus 14 von der Tullastraße bis Waldstadt-Zentrum.

Ab 26. August Phase 2: Es klemmt am Kronenplatz

Das Durlacher Tor ist ab Ende August wieder teilweise in Betrieb, obwohl noch neue Haltestellen eingebaut werden, die dann ab Dezember angefahren werden. In Phase 2 werden keine Bahnen zwischen dem Kronenplatz und dem Rüppurrer Tor verkehren. Im Rahmen der Kombilösung werden Bahnen künftig auf einer Hilfsbrücke über die Kriegsstraße fahren: Diese Hilfsbrücke wird in den letzten beiden Ferienwochen gebaut.

Außerdem werden noch kleinere Maßnahmen in der Waldstadt sowie in Hagsfeld umgesetzt. In der Waldstadt führen VBK und AVG Instandhaltungsmaßnahmen in Richtung Stutensee durch. Am Abzweig Hagsfeld steht zudem der Austausch der Weichen- und Kreuzungsanlagen auf dem Plan.

Erst ab Ende der Sommerferien werden alle Bahnlinien wieder über das Durlacher Tor fahren. Zwischen dem Kronenplatz und dem Rüppurrer Tor bleibt die Strecke bis zur dritten Phase im November weiterhin gesperrt.

Linien 1, 5 und S5 Beide Linien fahren normal über das Durlacher Tor und den Gottesauer Platz.

Linien 2, S4, S7 und S8 Sie werden wieder von der Tullastraße bis zur Werderstraße über die Wolfartsweier Straße sowie die Philipp-Reis-Straße umgeleitet.

Linien S2 und S4 Wie während der ersten Bauphase wird ein SEV in der Waldstadt, Hagsfeld und Spöck verkehren: Die Buslinie 12 fährt zwischen die Tullastraße und Spöck, die 13 verkehrt auch von der Tullastraße bis Hagsfeld Bahnhof, und die 14 verbindet die Tullastraße mit dem Waldstadt-Zentrum.

Eine neue Fahrbahndecke für die Durlacher Allee

Zeitgleich und unabhängig von den beiden ersten Bauphasen fängt am Mittwoch, 1. August, der Umbau der Haltestelle Untermühlstraße an. Sie wird bis Ende April 2019 barrierefrei ausgebaut. Diese Baumaßnahmen sollen jedoch nicht für Verkehrsbehinderungen sorgen und werden unter laufendem Bahnbetrieb durchgeführt.

Am 13. August beginnen zudem neue Bauarbeiten, die jedoch den Individualverkehr betreffen: Die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Durlacher Allee Höhe Haltestelle Untermühlstraße sei dringend erforderlich. Die Durlacher Allee wird daher in mehreren Phasen vollgesperrt werden: Vom Montag, 13. August bis Dienstag, 21. August, werden sich die Arbeiter mit der Bahndecke in Fahrtrichtung Durlach beschäftigen, vom 21. bis Sonntag, 26. August, in Fahrtrichtung Innenstadt.

Obwohl der Großteil der Arbeiten während der Sommerferien erledigt wird, planen VBK und AVG eine dritte Bauphase vom 9. September bis Mitte November. Die genauen Maßnahmen für diesen Bauabschnitt sind allerdings noch nicht konkret geplant und bekannt. Sicher ist allerdings, dass in diesem Zeitraum der Streckenabschnitt zwischen Kronenplatz und Rüppurrer Tor weiterhin für den Bahnverkehr gesperrt bleibt.