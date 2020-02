vor 2 Stunden Stuttgart Viel Wolken und Regen zum Wochenstart im Südwesten - kein Wiederkehren des Winters in Sicht

Mit vielen Wolken und Regenwetter startet die neue Woche in Baden-Württemberg. Der Montag beginne vor allem für den Nordwesten des Landes nass, sagte Kai-Uwe Nerding, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Am Nachmittag erreiche der Regen dann das Allgäu.