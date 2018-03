vor 6 Stunden Stuttgart Viel Sonne und steigende Temperaturen im Südwesten

Nach dem winterlichen Wetter der vergangenen Tage steht dem Südwesten ein sonniges Wochenende bevor. Am Samstag werden kaum Wolken am Himmel zu sehen sein, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Stuttgart sagte. Demnach zeigt sich häufig die Sonne.