Verzweifelte Anwohner in Hagsfeld: "Wir halten das nicht mehr aus"

In Hagsfeld sind die Anwohner verzweifelt: Morgens und abends wird der Ortskern zum lärmenden Verkehrsmittelpunkt. Stoßstange an Stoßstange reihen sich die Autos über mehrere Kilometer. Regelmäßig wird der Gehweg zur Fahrbahn, wenn es für die Fahrzeuge zu schmal wird. Das Nachsehen haben Radfahrer, Fußgänger und Anwohner.

Letztere machen jetzt mobil - man will auf die Verkehrslage aufmerksam machen, die seit Jahrzehnten besteht, aber immer schlimmer wird. Mit einer Online-Petition setzen sie sich für eine Umfahrung des Stadtteils ein.

Die Umfahrung soll zwischen den Stadtteilen Hagsfeld und Rintheim gebaut werden und die Autobahn 5 mit der Landstraße 560 verbinden. Weiterhin ist ein direkter Anschluss an den Technologiepark geplant.

Vollbildanzeige

Die Planungen laufen seit 2016 - in den umliegenden Stadtteilen und im Gemeinderat ist man geteilter Meinung bezüglich des Verkehrsprojekts. Rintheim und Waldstadt fürchten durch die Trassenführung eine Mehrbelastung. Doch dass ein "weiter so" nicht geht, zeigt ein Vor-Ort-Termin in Hagsfeld.

In Hagsfeld wird es schnell eng

Als wir uns mit den Anwohnern zum Gespräch treffen, ist es Montag, 16.30 Uhr. Wir stehen an der Brückenstraße in Hagsfeld: Eine langsame Autoschlange zeigt den Feierabendverkehr vieler Pendler an. Für Hagsfeld bedeutet das vor allem: viel Lärm, viele Abgase und kein Platz auf dem Gehweg.

Wenn es auf der Schwetzinger Straße eng wird, weichen die Verkehrsteilnehmer in den wenigen Lücken zwischen den Parkbuchten auf den Gehweg aus. Eine angenehme Situation sind die heranfahrenden Autos für Fußgänger nicht, für Kinder können sie schnell gefährlich werden. Noch schwieriger wird es für Einsatzfahrzeuge, durch enge Gassen zu kommen.

"Lkw und Pkw fahren voll auf den Gehweg", erzählt ein Passant im Gespräch mit ka-news.de, "wenn es regnet, überlegt man sich es zweimal, ob man hier entlang läuft, weil man durch die vorbeifahrenden Autos nass gespritzt wird." Er geht die Schwetzinger Straße jeden Tag entlang - denn sein Auto hat der Anwohner woanders geparkt. Zu viele Autospiegel wurden ihm schon abgefahren.

"Ja, das passiert täglich", bestätigt Anwohner Horst Weber. Angehalten wird nach dem Unfall nicht. Das musste Weber mehrfach selbst erfahren: Sein Wohnmobil ist stummer Zeuge der Verkehrsdichte in der Schwetzinger Straße - mehrfach ist hier schon der ein oder andere Pendler hängen geblieben.

"Der große Wahnsinn setzt ein, wenn auf der Autobahn etwas passiert"

"Der große Wahnsinn setzt ein, wenn auf der Autobahn etwas passiert", sagt Andreas Tischer. Seit 2007 der Autobahnanschluss Karlsruhe-Nord gebaut worden ist, wurde der Verkehr von Jahr zu Jahr schlimmer, berichten die Anwohner.

"Man kommt nicht mehr in seinen eigenen Hof", so Anwohner Andreas Müller, "wenn ich zu Stoßzeiten nach Hause fahre, informiere ich mich vorher bei den Nachbarn, wo weniger Stau ist und von welcher Seite ich besser nach Hagsfeld einfahren soll."

Noch schwieriger wird es für Fußgänger: Die Straße zu kreuzen, ist nahezu unmöglich. Wer auf die andere Straßenseite möchte, macht dies am besten an dem einzigen Zebrastreifen auf der Staustrecke: Am Kreisverkehr.

Brenzlig wird es für unmotorisierte Zweiräder. Fahrradfahrer nutzen von vorneherein den Gehweg - zu eng geht es auf der Straße zu. "Wenn ich auf der Straße fahre, nehmen die Autofahrer keine Rücksicht", erzählt eine Radfahrerin, die zufällig vorbeikommt.

"Ich wurde auch schon vulgär aus dem Autofenster beschimpft, dass ich auf der Straße nichts zu suchen hätte"

"Es wird sehr knapp überholt oder Lichthupe gegeben. Ich wurde auch schon vulgär aus dem Autofenster beschimpft, dass ich auf der Straße nichts zu suchen hätte."

"Wir können und wollen das nicht mehr aushalten", sagt Andreas Tischer. Um ein Zeichen zu setzen, hat er am 25. Februar eine Online-Petition ins Leben gerufen. Sie soll dem Gemeinderat signalisieren, wie dringlich das Thema bei den Anwohnern ist.

"Die Stoßzeiten haben sich ausgedehnt", so Tischer, "es ist nicht mehr wie früher nur an zwei spezifischen Zeiten." Horst Weber ergänzt: "Um 6 Uhr morgens geht es los mit dem Gehupe - und das dauert dann bis 8.30/9 Uhr." Nachmittags schlängeln sich die Autos ab 15.30 Uhr durch den Stadtteil.

Kurz Durchatmen können die Anwohner während der Rushhour nur, wenn die Ampel an den zwei Zu- und Abfahrtskreuzungen "An der Tagweise" und der Gustav-Heinemann-Allee rot zeigt. "Die Stadt hat bereits die Ampelphasen verlängert, damit der Verkehr schneller abfließen kann", so Tischer. Eine merkliche Entlastung bringe das aber nicht.

"Wo soll der Verkehr denn hin?"

Weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung lehnt Tischer ab: Erst muss eine Umfahrung kommen, dann könne man über Poller, Blitzer oder andere verkehrsberuhigende Maßnahmen nachdenken. "Es bringt nichts, die Straße zu oder enger zu machen, wenn es keine Ausweichmöglichkeit gibt. Wo soll der Verkehr denn hin?"

11.500 Fahrzeuge passieren die Hagsfelder Hauptstraße täglich, so die aktuellen Zahlen der Stadt Karlsruhe. "Vergangenen Montag habe ich mich zwischen 14.50 und 15.30 Uhr an die Straße gestellt und per App die vorbeifahrenden Fahrzeuge gezählt", so Anwohnerin Sibylle Müller, "ich bin auf 563 Fahrzeuge gekommen."

Die Entlastung soll nach aktuellen Unterlagen nach Bau der Umfahrung bis zu 3.300 Fahrzeugen betragen. Das sei falsch, so die Anwohner. Sie bemängeln, dass bei den Berechnungen die Gewerbegebiete "Am Storrenacker", "An der Rossweid" und "Auf der Breit"mit einbezogen worden sind und keine Beschränkung auf das Wohngebiet Hagsfeld vorgenommen worden ist. Für die Anwohner ist damit klar: Die Entlastung durch eine Umfahrung wäre höher als die angeführten 3.300 Fahrzeuge.

Die Kritik der Anwohner richtet sich nicht gegen die Autofahrer selbst - hier gibt es vor Ort Verständnis. "Viele sind ortsfremd", so Tischer, "und sie haben keine alternative Strecke." Immer wieder suchen die Anwohner das Gespräch mit den Autofahrern, wenn es mal wieder stockt oder ein Auto auf den Gehweg ausweicht.

Am Ende des Gesprächs gibt es ein kleines Zettelchen mit Informationen zur Petition durch das Autofenster gereicht. Die Resonanz ist meistens positiv, berichtet Sibylle Müller. "Auch die Verkehrsteilnehmer wünschen sich eine praktikable Lösung", ergänzt Tischer.

Schon 788 Unterschriften gesammelt

788 digitale Unterschriften haben die Hagsfelder Stand Dienstag gesammelt. Am 24. März soll über die Südumfahrung entschieden werden - sofern der Tagesordnungspunkt nicht erneut verschoben wird. Er war bereits im Februar zu Abstimmung im Gemeinderat angesetzt.

Man möchte ein verträgliche Lösung für Flora und Fauna, so Tischer. Für das Anliegen der Umfahrungsgegner ist das Verständnis geringer. Sie begründen ihre Ablehnung unter anderem mit dem Wegfall von Naherholungsfläche, wenn die neue Trasse gebaut wird.

"Das ist keine Naherholungsfläche, das ist Ackerland", so Tischer, "wir leiden seit Jahren konkret unter dem Verkehr. Das ist untragbar."

"Wir wollen, dass nicht aufgehört wird, über das Projekt nachzudenken", so Tischer. "Das wäre reine Geldverschwendung. Ob die Umfahrung für Hagsfeld eine Brücke oder ein Trog wird, ist uns egal."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Über 1.600 Bürger gegen Verkehrsprojekt: "Stichhaltige Gründe gegen Südumfahrung müssen öffentlich werden"