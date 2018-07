Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bieten ihren Kunden ab Montag, 16. Juli, eine direkte Busverbindung vom Hauptbahnhof bis zum Marktplatz an. Mit der Freigabe der Verkehrsführung von der Ettlinger Straße über die Kriegsstraße in die Karl-Friedrich-Straße in beiden Fahrtrichtungen kann die bereits bestehende Buslinie 10 bis zum Marktplatz verlängert werden.

Mit der Verlängerung der Buslinie 10 zum Marktplatz werden ab dem 16. Juli die Bushaltestellen Konzerthaus und Volkswohnung in der Baumeisterstraße für diese Buslinie aufgehoben. Das geben die VBK in einer Pressemitteilung bekannt. Die bisherige Haltestelle Ettlinger Tor wird in Ettlinger Tor (Finterstraße) umbenannt. Diese neue Haltestelle liegt dann in der Karl-Friedrich-Straße. In der Ettlinger Straße werden für die Haltestellen Volkswohnung, Kongresszentrum und Augartenstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof neue Haltepunkte eingerichtet. Die Haltestelle an der Poststraße der Buslinie 47 wird laut VBK in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ebenfalls bedient.

So fährt die Buslinie 10 ab Montag

Vom Hauptbahnhof kommend fahren die Busse bis zur Haltestelle Ettlinger Tor (Finterstraße) auf dem bisherigen Fahrweg. Dann geht es weiter geradeaus über die Kreuzung Ettlinger Straße/Kriegsstraße in die Karl-Friedrich-Straße zur Haltestelle Ettlinger Tor vor dem Rondellplatz. Von dort fahren die Busse weiter auf der Karl-Friedrich-Straße bis zur Haltestelle Marktplatz (Hebelstraße) neben dem Polizeirevier. Die Rückfahrt erfolgt nach der Wendefahrt auf dem gleichen Fahrweg. Die Haltestelle Hauptbahnhof befindet sich auf der Wendeplatte auf Höhe der bisherigen Haltestelle.