Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich im Karlsruher Rheinhafen ein Vorfall, bei dem hunderte Liter Altöl in den Rhein gepumpt wurden. Das teilt die Polizei heute mit.

Ein Leichtmatrose eines im Rheinhafen vor Anker liegenden Schiffs hatte eine Tauchpumpe im Betrieb, um Restwasser aus dem untersten Bereich im Schiffrumpf, der Maschinenraumbilge, zu pumpen. Als der 20-Jährige gegen 22 Uhr am Sonntagabend eine vierstündige Pause machte, versäumte er jedoch, seine Ablösung darüber zu informieren. Als er dann wieder seine Arbeit aufnahm, hatte die Tauchpumpe nicht nur das Restwasser in den Hafen geleitet, sondern auch eine größere Menge Altöl. Etwa 200 bis 400 Liter gelangten so in den Rhein. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse nun mit.

Ein Kranfahrer der EnBW meldete gegen 3.50 Uhr die Verschmutzung des Wassers. Allerdings konnte die Feuerwehr erst bei Tagesanbruch den Ölteppich mit einer Ölsperre einschlängeln, bis eine Spezialfirma das Altöl aus dem Wasser entfernen konnte.

Das Umweltamt Karlsruhe erlaubte dem Kapitän bis zur endgültigen Beseitigung des Altöls nicht, den Hafen zu verlassen. Durch das Weiterfahrverbot und die Reinigungsarbeiten wurde der Schiffsverkehr im Rheinhafen zeitweise beeinträchtigt. Gegen den Leichtmatrosen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.