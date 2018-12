vor 2 Stunden Karlsruhe Vermisste 92-Jährige in Karlsruhe aufgefunden: Senioren wird nach Nacht im Regen nun im Krankenhaus behandelt

Seit Montag, 16 Uhr, war eine 92-Jährige Frau in Karlsruhe vermisst Am Abend wurde eine intensiver Suche eingeleitet, am Dienstagmorgen dann die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten. Mittlerweile ist die Frau wieder aufgefunden.