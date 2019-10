vor 40 Minuten Karlsruhe Vermeintliche Maschinenpistole in Karlsruher Straßenbahn: Polizei sucht nach drei Tatverdächtigfen

Drei Männer haben am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn in Karlsruhe mit einer vermeintlichen Maschinenpistole hantiert. Da die Polizei derzeit nicht gänzlich ausschließen könne, dass es sich um eine echte Schusswaffe handelt, werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können.