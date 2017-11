Verkehrssituation in der Waldstraße: Fußgängerzone ist vorerst vom Tisch

Im Bereich rund um die südliche Waldstraße gibt es immer wieder Probleme zwischen Autofahrern und Fußgängern. Die Kraftfahrzeuge vollständig ausschließen will der Interessenverband der südlichen Waldstraße aber auch nicht.

In der südlichen Waldstraße kommt es aufgrund diverser Nutzungsansprüche zu Konflikten: Kraftfahrzeugverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr sowie flanierende Menschen treffen auf parkende Autos und Anlieferverkehr, auf parkende Fahrräder, Außenbewirtung und Geschäftsauslagen. Der Planungsausschuss der Stadt Karlsruhe hat sich in der vergangenen Woche mit diesem Thema beschäftigt.

Eine Besserung könne aus Sicht der Stadt nur die Ausweisung des Bereichs zwischen Amalien- und Sophienstraße als Fußgängerzone bringen. Radfahrer und Lieferverkehr könnten von dieser Regelung ausgenommen werden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Damit wäre eine Situation geschaffen, wie sie beispielsweise bereits in der Erbprinzenstraße besteht.

Das Problem an der Lösung: Die Interessengemeinschaft südliche Waldstraße (IG) spricht sich eindeutig gegen eine Fußgängerzone aus. Die Geschäftsleute sehen darin eine Einschränkung für Beschäftigte und für ihre Kundschaft. Die IG hatte stattdessen eine Einschränkung des Bewohnerparkens vorgeschlagen. Das sei jedoch nicht zielführend, waren sich Verwaltung und Planungsausschuss einig.

Verstärktes Vorgehen gegen illegales Parken

Weder Planungsausschuss noch Verwaltung wollen die Fußgängerzone zum jetzigen Zeitpunkt gegen den erklärten Willen der IG ausweisen. Als Sofortmaßnahme plädierte der Ausschuss für mehr ordnungsrechtliche Maßnahmen. So sollte noch konsequenter als bisher das Falschparken auf der östlichen Seite der Waldstraße geahndet werden – bis hin zum Abschleppen der Fahrzeuge. In den nahegelegenen Parkhäusern gäbe es ausreichend Kapazitäten und würde in der südlichen Waldstraße wie erlaubt nur einseitig geparkt werden, hätte dies eine deutliche Entlastung der Situation zur Folge.