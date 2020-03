vor 52 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe Verkehrspolizei-Chef im Interview: Wo kracht es im Karlsruher Straßenverkehr am häufigsten, Herr Plate?

11.314 Mal - so viele Unfälle haben sich im vergangenen Jahr in Karlsruhe ereignet. An drei Kreuzungen hat es mit 42 Mal dabei besonders oft gekracht. Um welche Kreuzungen es sich handelt und was ausgerechnet sie zu den Unfall-Hotspots der Stadt macht - ka-news.de hat mit Martin Plate, Leiter der Verkehrspolizei Karlsruhe, gesprochen.