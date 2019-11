vor 4 Stunden Kornwestheim Verkehrsminister Hermann: Kommunen sollten den Radverkehr fördern - um Karlsruhe sind Radschnellwege geplant

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hat Kommunen dazu ermuntert, stärker auf den Radverkehr zu setzen - und dafür Abstriche beim Autoverkehr zu machen. "Wir haben gesehen, was mutige Kommunalpolitik leisten kann, wenn sie den Mut hat, dem Auto eine Spur wegzunehmen", sagte er am Montag in Kornwestheim beim ersten baden-württembergischen Radkongress. Dort diskutierten rund 400 Teilnehmer aus Politik, Verbänden, Wissenschaft und Wirtschaft darüber, wie der Radverkehr im Land ausgebaut werden kann.