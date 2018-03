Verkehrsentwicklung in Karlsruhe: So will die Stadt das Verkehrsnetz entlasten

Mit einem 2012 beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan soll in Karlsruhe eine stadtverträgliche Abwicklung von Mobilität für die Stadt und die Region gewährleistet werden. Davon sollen auch tausende Pendler profitieren, die täglich in die Fächerstadt kommen. Wie weit sind die Maßnahmen bisher umgesetzt?

Auch morgen früh ist es wieder soweit: Menschen drängen sich in Busse und Bahnen oder fahren mit dem Auto zur Arbeit und stehen im Stau. Ein ganz normaler Arbeitstag beginnt so für Millionen Berufstätige in Deutschland jeden Morgen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Pendler bundesweit immer weiter gestiegen, wodurch auch Verkehrsnetze an ihre Grenzen stoßen.

Auch in Karlsruhe stellt das erhöhte Verkehrsaufkommen - unter anderem durch Pendler - die Stadt vor neue Herausforderungen. Lange Staus auf den Einfallstraßen und überfüllte Bahnen gehören für viele schon jetzt zum Alltag. Deshalb wurde im Rathaus ein Verkehrsentwicklungsplan (VEP) mit Szenarien und Konzepten auf die Beine gestellt. Die Intention dahinter: Die Verkehrsinfrastruktur zu ertüchtigen und das strategische Mobilitätsmanagement auszurichten und letztlich im Verkehrsentwicklungsplan abbilden.

Von den Maßnahmen des VEP sollen laut Stadt auch die Berufspendler profitieren. "Die im integrierten Handlungs- und Maßnahmenpaket abgebildeten Maßnahmen sehen die Gesamtbetrachtung aller Nutzer und Verkehrsträger vor", heißt es in einer Erklärung der Stadt auf ka-news-Nachfrage. Politisches Ziel ist, neben einem stadtverträglichen Verkehr, auch die Stärkung des Umweltverbunds.

Über 130 Maßnahmen auf der Agenda

Dabei geht es nicht nur um Verbesserungen im Straßennetz, sondern auch um Optimierung im öffentlichen (Nah-)Verkehr, einer Förderung des Radverkehrs und Verbesserungen für Fußgänger. Insgesamt umfasst das integrierte Handlungskonzept über 130 Maßnahmen. Zum Verkehrsentwicklungsplan gibt es sogenannte Monitoringberichte, die im zweijährigen Rhythmus erstellt werden und den Status quo dokumentieren - zuletzt Ende 2016.

Für diesen Be­richt sind alle Maßnahmen des VEP aufgeführt und auch der Umset­zungs­stand dargestellt. 2016 haben für 69 Prozent der Maßnahmen die Vorplanungen begonnen, mit der Umsetzung lag man bei 47 Prozent der Maßnahmen. Einige der Punkte, wie etwa Tempo­re­du­zie­run­gen, sind bereits abgeschlossen.

Die meisten Maßnahmen, bei denen mit Vorpla­nun­gen oder der Umsetzung begonnen wurde, seien jedoch Dauer­auf­ga­ben. Diese wurden in den letzten zwei Jahren konti­nu­ier­lich voran­ge­trie­ben, so die Stadt. Beispielsweise Radverkehr, öffentlicher Verkehr oder Verkehrs­ma­na­ge­ment. Den bisherigen Umset­zungs­stand des VEP ­Karls­ruhe beurteilt die Stadt durchaus positiv. Im Sinne einer nachhal­ti­gen und stadt­ver­träg­li­chen ­Mo­bi­li­tät will man nach eigenen Angaben die Umsetzung des Verkehrs­ent­wick­lungs­plans weiter anschieben.

Verkehrsentwicklungsplan in acht Bausteine gegliedert

Die über 130 Maßnahmen wurden der Stadt analysiert und bewertet. Die einzelnen Schritte sind in verschiedene Bausteine und Bereiche gegliedert, in denen erläutert wird, was zu verbessern ist. Dadurch wurde auch die Priorität festgelegt.

Die Stadt unterteilt ihren Verkehrsentwicklungsplan in insgesamt acht große Bausteine: Im Baustein Mobilitätsmanagement werden knapp zwei Dutzend Maßnahmen in Bezug auf Mobilität bei der Stadtentwicklungsplanung, in Unternehmen und Schulen aufgeführt. Auch Maßnahmen zu Auto- und Radleihsystemen, Mobilitäts- und Verkehrsinformationsservice, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Elektromobilität werden in dem Baustein thematisiert.

Viele Bausteine gezielt für Pendler

Im Baustein Fußverkehr geht es um Verbesserungen der Fußwegsituation sowie barrierefreie Standards im Stadtgebiet. Im Baustein Radverkehr werden ein Dutzend Punkte zum Thema Fahrrad in Karlsruhe thematisiert. Im Baustein Öffentlicher Verkehr geht es um viele Neu- und Ausbauten von Stadtbahnlinien.

Im Baustein Fließender Individualverkehr, mit über 40 Maßnahmen einer der größte Bausteine im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, werden diverse Knotenpunkte auf eine "situative Zuflussdosierung" für eine stadtverträgliche Verkehrsabwicklung untersucht. Darunter an den Knotenpunkten Moltkestraße/ Blücherstraße in der Weststadt, Brauerstraße/ Ebertstraße oder Willy-Brandt-Allee/ Adenauerring.

Auch die Anpassung des Verkehrsablaufs wird geprüft. Beispielsweise durch den Bau neuer Ampelanlagen oder baulichen Anpassungen bei den Knotenpunkten. All diese Maßnahmen haben in den Plänen der Stadt eine hohe Priorität und sollen mittelfristig umgesetzt werden. Im Bereich Brauerstraße/ Reinhold-Frank-Straße ging von Seiten der Stadt ein Prüfungsauftrag für die Einrichtung einer "grünen Welle" raus. Dabei sollen verstärkt nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden. Gerade Maßnahmen im Individualverkehr sowie im Öffentlichen Verkehr sollen zu großen Teilen auch Pendlern zugute kommen.

Weitere Themenschwerpunkte sind die Bausteine Parken - hier geht es um die Entwicklung von Parkraumstrategien, Parkraumentwicklung und die Anpassung von Parkgebühren. In den letzten beiden Bausteinen werden die Bausteine Wirtschaftsverkehr und Verfahren analysiert. Die darin veranschlagten Maßnahmen haben jedoch weniger Einfluss auf die Pendler.