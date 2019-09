Verkaufsoffener Sonntag Durlach: Trambahnlinie 1 endet an Auer Straße und macht Platz für Einkaufsbummel

Am 15. September ist in Durlach verkaufsoffener Sonntag. Da auf den Durlacher Straßen viele Besucher erwartet werden, wird die Tramlinie 1 den Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und der Endhaltestelle Durlach Turmberg nicht befahren. Damit die Fahrgäste dennoch an ihr Ziel kommen, werden anstelle der Bahnen Busse im Zehn-Minuten-Takt unterwegs sein.

In Durlach kann am Sonntag nach Herzenslust gebummelt und geshoppt werden: Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Vor allem auf der Einkaufsstraße Pfinztalstraße werden viele Besucher erwartet. Aus diesem Grund wird die Tramlinie 1, deren Schienen inmitten der Straße verlaufen, umgeleitet.

"Aus Sicherheitsgründen wird die Bahn den engen Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg an diesem Sonntagnachmittag nicht befahren", geben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung bekannt.

Stattdessen werden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Sie umfahren das Einkaufstreiben auf der Pfinztalstraße nördlich auf der Route der Buslinie 31 (siehe Grafik). Dieses Betriebskonzept sei bereits bei den verkaufsoffenen Sonntagen in der Vergangenheit erfolgreich zur Anwendung gekommen, so die VBK.

Die Busse fahren im Zehn-Minuten-Takt von der Haltestelle Bahnhof Durlach über die Zwischenstopps "An der Fayence" und "Ochsentorstraße" zur Haltestelle Durlach Turmberg. Dort besteht Anschluss auf die Buslinien 21, 23, 26 und 29.

Letzter Halt der Tramlinie 1 ist die Auer Straße

Die Linie 1 endet deshalb am 15. September zwischen 13 und 18 Uhr an der Haltestelle Auer Straße. Anschließend wenden die Bahnen über das Gleisdreieck Pforzheimer Straße und fahren wieder zurück in Richtung Karlsruher Innenstadt.

Die Haltestellen Schlossplatz, Turmberg und Karl-Weysser-Straße werden am Sonntagnachmittag nur durch die dort regulär verkehrenden Buslinien bedient. Die Haltestelle Friedrichschule hingegen wird ersatzlos aufgehoben. Eine Beförderung von Fahrrädern ist in den Bussen des Ersatzverkehrs sei aufgrund der begrenzten Kapazität nicht möglich, so die VBK.