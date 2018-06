Klaus Demal hat als dienstältester Oberbürgermeister in Baden-Württemberg 27 Jahre die Geschicke der Stadt Stutensee geleitet. Am Montagabend wurde er mit einem Festakt, zu dem rund 350 geladene Gäste gekommen waren, verabschiedet.

Demal hat seinen Weg 1991 in Stutensee zu einer Zeit begonnen, die von Umbruch und Aufbruch im gerade wiedervereinigten Deutschland geprägt war. "Sie haben dieser Stadt Markenzeichen mit Strahlkraft weit über die Region hinaus gegeben", unterstrich Erste Bürgermeisterin Sylvia Tröger.

Gerade sein besonderer Einsatz für alle Generationen spiegelt sich in der Auszeichnung von Stutensee als "Familienbewusste Kommune Plus" wider. Der Bau der Stadtbahn bis nach Spöck, ein Kraftakt, ist untrennbar mit dem Namen Demal verbunden.

"Ihre Kreativität und Ihr Ideenreichtum führten zu richtungsweisenden Impulsen für die Stadt. Strategische Entscheidungen haben Sie mit Weitblick getroffen, was auch am jüngsten Beispiel des neu gebauten Stutensee-Bads zu erkennen ist, bei dem die Nachhaltigkeitskriterien des Landes umgesetzt werden", so Tröger weiter. Ihren Worten schlossen sich zahlreiche politische Wegbegleiter Demals an.