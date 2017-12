vor 1 Stunde Karlsruhe Vandalismus in Karlsruhe: 27-Jähriger beschädigt über 30 Fahrzeuge

Mehrere Fahrzeuge sind am Wochenende in Karlsruhe ins Visier eines Randalierers geraten: Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein 27-Jähriger am Samstagmorgen in der Moltkestraße mutwillig über 30 Fahrzeuge.