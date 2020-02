vor 1 Stunde Karlsruhe Vandalismus im Stadtwald: Forstamt plant neues Konzept für Durchfahrtsverbote

Der Stadtwald ist die grüne Lunge von Karlsruhe: Mit 19 Teilflächen, die insgesamt 2.250 Hektar umfassen, reicht er vom Rhein bis in die Karlsruher Bergdörfer. Doch in letzter Zeit gehen dort verstärkt Vandalen um, die die Durchfahrtsverbot-Schranken beschädigen. Das Forstamt will daher nun ein neues Konzept entwickeln, um die Zerstörung zu verhindern.