Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr kam es in dieser Woche zu Sachbeschädigungen auf dem Hauptfriedhof. Wer für die Schäden verantwortlich ist, ermittelt die Polizei derzeit.

"In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden durch bislang unbekannte Täter im Hauptfriedhof diverse Grableuchten beschädigt. Zudem wurden sechs Kolumbarien mit teils nationalsozialistischen Inhalten verunstaltet." Das berichtet die Karlsruher Polizei am Mittwoch in einer Pressemeldung. Insgesamt sei der Schaden auf mehrere hundert Euro zu beziffern.

Wer für die Tat verantwortlich ist, kann die Polizei noch nicht angeben. Daher sind die Ermittler nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter 0721/666-3211 melden können.

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Hauptfriedhof. In diesem Fall konnte die Polizei den Verantwortlichen allerdings auf frischer Tat ertappen. Er litt nach Polizeiangaben unter einer psychischen Erkrankung.