Ein 32-Jähriger störte am Ostermontag die Totenruhe auf dem Karlsruher Hauptfriedhof: Der Mann zerstörte mehrere Engelsfiguren auf den Gräbern des Friedhofs. Zeugen konnten ihn auf frischer Tat ertappen und die Polizei rufen.

Gegen 8 Uhr am Montagmorgen rief ein Zeuge die Polizei, der einen Mann dabei beobachtet hatte, wie er mehrere Dutzend Engelsfiguren auf Gräbern mutwillig beschädigte. Als die Beamten den 32 Jahren alten Mann aufgriffen und kontrollierten, konnte er ihnen auch einen Grund für seine Zerstörungswut nennen. Er sei der Erzengel Gabriel und hätte die Grabfiguren beschädigt.

Der offensichtlich psychisch kranke Mann wurde von den Beamten zur Wache gebracht, konnte aber nach kurzer Zeit wieder die Dienststelle verlassen, das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse nun mit. Weitere Geschädigte, deren Engelsfiguren von dem Vandalen in Mitleidenschaft gezogen wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 0721/666 3211 zu melden.