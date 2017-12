vor 57 Minuten Karlsruhe Urteil in Karlsruhe: Lebenslange Haft für 54-Jährigen nach Mord in Kita

Für den Mord an seiner Ehefrau mit 29 Messerstichen in Pforzheim ist ein 54-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Bluttat im Mai habe in Pforzheim und Umgebung Entsetzen ausgelöst, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Karlsruhe, Leonhard Schmidt, bei der Urteilsverkündung am Donnerstag.