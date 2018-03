Am Donnerstag musste sich ein 22-jähriger Mann vor dem Karlsruher Landgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Er soll Anfang Januar einen Taxifahrer in Bruchsal mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Jetzt muss der junge Mann hinter Gitter!

Die Anklage warft dem Mann vor, am frühen Morgen des 2. Januar 2018 in Bruchsal den Fahrer eines Taxiunternehmens mit einer Schreckschusswaffe bedroht und zur Herausgabe von den im Taxi befindlichen Einnahmen von 155 Euro genötigt haben. Der Beschuldigte konnte noch am selben Tag verhaftet werden und saß seither in U-Haft. Am Dienstagmorgen musste sich der junge Mann am Landgericht erstmals vor dem Richter für die ihm vorgeworfene Tat verantworten.

Zu Beginn des Prozesses war der Mann geständig. Er gab an dass es sich bei dem Überfall um eine "spontane Tat" gehandelt habe. Zudem würde er mittlerweile seine Tat bereuen. Das Landgericht verurteilte den jungen Mann am Donnerstagnachmittag zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich fünf Jahre und vier Monate Haft für den Mann gefordert. Die Verteidigung wollte eine Bewährungsstrafe für ihren Mandanten. Wie eine Sprecherin des Karlsruher Landgerichts bekannt gab, kam dem nicht einschlägig vorbestraften Mann das Geständnis der Tat und seine glaubwürdige Entschuldigung zugute.