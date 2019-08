vor 1 Stunde Karlsruhe Ungewöhnliches Tatmittel: Unbekannte zerstören Autoscheibe mit einer Zucchini

In der Nacht zum Donnerstag zerstörten Unbekannte die Frontscheibe eines in der Landeckstraße in Karlsruhe geparkten Seat. Das Tatmittel könnte ungewöhnlicher kaum sein: Laut Polizei handelt es sich um eine 3 Kilogramm schwere Zucchini.