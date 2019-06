vor 1 Stunde Karlsruhe Ungewöhnlicher Einsatz für den KOD: Rund 15.000 Bienen lassen sich in Karlsruher Fußgängerzone nieder

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Karlsruher Fußgängerzone wurde am Mittwochnachmittag, 12. Juni, eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) gerufen: Ein Schwarm mit rund 15.000 Bienen hatte sich in einer Kübelpflanze vor einem Kaufhaus eingenistet. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemeldung.