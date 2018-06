vor 1 Stunde Thomas Riedel Karlsruhe Unfall mit vielen Verletzten fordert viele Kapazitäten: So reagieren die Karlsruher ViDia-Kliniken

Nach dem schweren Unfall auf der A5 am frühen Mittwochmorgen herrscht Aufregung in den Vincentius-Diakonissen (ViDia)-Kliniken in Karlsruhe. Ein Reisebus ist in einen Mülllaster gekracht, dabei wurde eine Frau getötet, und mehr als 30 Personen teils schwer verletzt. Doch die Krankenhäuser sind vorbereitet. Kapazitäten werden freigemacht und den Rettungskräften zur Verfügung gestellt. ka-news war am Mittwochmorgen im St. Vincentius-Krankenhaus vor Ort und hat sich umgeschaut.