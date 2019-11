vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall mit mehreren Autos auf der Südtangente: Kilometerlanger Stau am Mittwochmorgen

50.000 Euro und ein Stau von mehreren Kilometern Länge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, der sich am Mittwochvormittag auf der B10 bei Karlsruhe-Knielingen ereignete. Das gibt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse bekannt.