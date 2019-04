Unfall in Sophienstraße: Fahrradfahrerin angefahren - Zeugen gesucht!

Am Freitagabend wurde gegen 22 Uhr eine Fahrradfahrerin im Kreuzungsbereich Sophienstraße/Nuitstraße schwer verletzt. Das berichtet die Polizei in einer entsprechenden Meldung.

Die Frau war stadtauswärts unterwegs - das Auto fuhr in die Kreuzung ein und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Der Autofahrer hielt nicht an, sondern fuhr laut Polizei direkt weiter in Richtung Weinbrennerstraße.

Außer einem Blinkerlicht konnte am Tatort nichts sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Karlsruher Verkehrspolizei unter Telefon 0721/94 48 40, zu melden.